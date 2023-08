“Libra edhe bukë s’kemi me ju dhanë, ama ekstazi sa të doni!”: Deliu ironizon me qeverinë Deputeteja e partisë më të madhe opozitare, PDK’së, Blerta Deliu-Kodra, me një postim në rrjetin social Facebook, ka ironizuar tej mase me zhvillimet dhe skandalet e fundit që po ndodhin në vend. Ajo i bëri bashkë 3 skandalet më të mëdha të kësaj qeverie, shkruan lajmi.net. “Libra edhe bukë s’kemi me ju dhanë, ama ekstazi…