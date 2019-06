Liberta Spahiu nuk preferon të dashur me rrogë 200 euro

Liberta Spahiu ka treguar nëse do ta pranonte një të dashur me kushte jo të mira ekonomike.

Moderatorja shqiptare, Liberta Spahiu ishte së fundmi mysafire në ‘Thumb’ ku foli për karrierë e jetë private, shkruan lajmi.net.

Në një moment ajo u ngacmua nga moderatore t të cilave u interesonte të dinin lidhur me mashkullin e saj të ëndrrave.

E pyetur nëse do ta pranonte të dashurin me të ardhura jo shumë të mira ekonomike, Liberta ka dhënë përgjigjen e saj.

“Nuk mund ta them se jam materialiste, por gjithashtu nuk mund të them që kam qejf një të dashur me 200 euro rrogë”, ka ajo gjatë intervistës.

Ka një kohë që Liberta deklarohet beqare./Lajmi.net/