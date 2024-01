Liberalizmi i vizave: BE do të vëzhgojë me kujdes zbatimin nga Kosova Pavarësisht se vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën hyri në fuqi më 1 janar, shteti duhet të vazhdojë të përmbushë kriteret për liberalizim, përderisa Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare do të vëzhgojnë me kujdes se si po zbatohet ky proces. Qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë pa viza në 27 shtetet e zonës Schengen…