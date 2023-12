Liberalizimi po afron, të rinjtë kosovarë tregojnë se kah do t’ia mësyjnë Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mijëra shikues, sillet në mendjen e Engji Sadës. Studentja 18 vjeçe e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast, deri më tash, të vizitojë Vjenën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, thotë se mezi pret të…