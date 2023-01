Liberalizimi i vizave të enjten në rend dite në Bruksel, raportuesi holandez: Votoni!

Kjo është bërë e ditur edhe nga eurodeputeti, Thijs Reuten.

Ai me këtë rast ka bërë thirrje që të votohet në Komision, këtë të enjte.

“Pas marrëveshjes së shumëpritur me shtetet anëtare të BE-së për liberalizimin e vizave për Kosovën dhjetorin e kaluar, ne do të vazhdojmë me ritmin në Parlamentin Evropian. Votoni në komision👇🏼 këtë të enjte!”, shkroi në Twitter eurodeputeti Thijs Reuten , negociuesi dhe raportuesi për liberalizim të vizave për Kosovën nga Holanda.

Ndryshe ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian gjatë takimit në Bruksel në dhjetor kanë miratuar marrëveshjen e arritur më parë në mes Këshillit të BE-së dhe Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, transmeton lajmi.net.

Tutje kjo marrëveshje duhet të votohet në Komision për Drejtësi dhe Liri qytetare (LIBE) në Parlamentin Evropian, e më pas edhe në seancë plenare./Lajmi.net/

After the long awaited agreement with EU member states on visa liberalization for Kosovo last December, we will keep up the pace in the European Parliament. Vote in committee👇🏼this Thursday! 🇪🇺🤝🇽🇰 https://t.co/vBd1YjybCo

— Thijs Reuten 🇪🇺🌹 (@thijsreuten) January 9, 2023