Liam Payne merr me qira shtëpinë e Rita Orës prej 3 milionë funtesh në Londër

Krijuesi i hitit Strip That Down, 28 vjeç, i cili u pushua së fundmi nga menaxhimi i tij, po jeton në shtëpinë luksoze të shoqes Rita në perëndim të Londrës me të fejuarën modele Maya Henry, 22 vjeç, transmeton lajmi.net.

Çifti u ribashkua në gusht pas një ndarjeje në qershor, dhe tani ata po shijojnë kohën së bashku me takimet në qytet.

Sipas MailOnline, Liam dhe Maya kanë marrë me qira shtëpinë e Ritës “për të paktën një muaj” dhe i konsiderojnë David dhe Victoria Beckham si fqinjët e tyre.

“Ata pëlqejnë të jetojnë së bashku dhe të jenë në Londër, të marrin pjesë në ngjarje dhe të kalojnë kohë me miqtë”, tha një burim për gazetën.

Mendohet se miku i tyre i përbashkët, ish-ylli i The Only Way Is Essex, Vas J Morgan, ndihmoi për të “rregulluar marrëveshjen” midis Liam dhe Rita, dhe ai është një mysafir i rregullt në shtëpinë e tyre në Londër.

Në shtator, ish-këngëtari i One Direction hodhi në treg rezidencën e tij prej 6.5 milionë funtesh në Surrey, të cilën më parë e ndante me ish-këngëtaren Cheryl.

Ai bleu pronën me pesë dhoma gjumi në vitin 2015, dhe pasuria luksoze krenohet me një kinema në shtëpi dhe një palestër, dhe shpreson të bëjë një fitim prej 1.5 milionë funte pasi ta shesë atë.

Cheryl, e cila ndan djalin katër vjeçar me ish Liam, aktualisht po jeton në veri të Londrës pasi u largua nga shtëpia që ndanë dikur pas ndarjes së tyre në 2018.

Zhvendosja e Liam nga fshati piktoresk në kryeqytetin e zhurmshëm vjen pasi ai u largua nga menaxhmenti i tij për shqetësimet në lidhje me stilin e tij të grupit.

Babai i një fëmije shkoi i vetëm në 2016 pasi One Direction shkoi në një pauzë të pacaktuar dhe nënshkroi me agjencinë kryesore KIN.

Megjithatë, karriera solo e Liam ka ngecur dhe një burim i tha The Sun menaxhmenti i tij ishte i shqetësuar për angazhimin e tij ndaj muzikës./Lajmi.net/