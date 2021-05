Lewis Hamilton shënon fitore në “Spanish Grand Prix”

Hamilton arriti që ta lërë rivalin Max Verstappen mbrapa për të fituar ndeshjen, transmeton lajmi.net.

Hamilton e nisi garën në mënyrë jo të mirë duke qëndruar pas rivalëve, por në fund arriti t’a tejkalojë Verstappen për të ‘mbretëruar’ sërish në Spanjë.

Pas vozitësit së Mercedesit u renditën Max Verstappen në vendin e dytë, Valtteri Bottas në të tretën, Bottas dhe Leclerc në pozitat pesë respektivisht gjashtë.

BREAKING: @LewisHamilton wins in Spain! 🏁

He finishes ahead of Max Verstappen (P2) and Valtteri Bottas (P3) to claim his third race win of the season 🏆#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/15fd6sY0TF

— Formula 1 (@F1) May 9, 2021