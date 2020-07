Lewis Hamilton konfirmon se bashkëpunoi fshehurazi me këtë artiste

Hamilton tha se bashkëpunoi me Christina Aguileran nën emrin XNDA në këngën “Pipe” të 2018-ës dhe zbulon planet për këngë tjera.

Lewis Hamilton ka konfirmuar se ai ishte bashkëpunëtori i befasishëm në një këngë të Christina Aguileras në vitin 2018, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Ylli i Formula 1, 35 vjeç, më parë u përfol se ishte XNDA misterioz që shfaqet në këngën “Pipe”.

Dhe kampioni më në fund konfirmoi spekulimet në një postim të gjatë në storiet e tij në Instagram të mërkurën.

Ai shkroi: Njerëz, kam kaluar 10 vitet e fundit ose më shumë duke shkruar dhe incizuar, duke punuar me disa nga njerëzit më të talentuar dhe më të bukur për të cilët jam shumë mirënjohës për ta. Ka qenë priza më e pabesueshme”.

“Gjetja e diçkaje që ju pëlqen aq shumë dhe që mund të bëjë vetëm për ju, për shpirtin tuaj është mendimi se një proces kaq i rëndësishëm. Unë kam ardhur në vendin ku unë do të doja ta ndaj atë me ju. Unë nuk kam një projekt ose album, vetëm një grup i këngëve të ndryshme që ndoshta disa prej jush do të jenë në gjendje t’i lidhin. Ata më kanë ndihmuar të kaloj disa nga periudhat më të vështira”, shton. Hamilton.

Ai tha se do ta gjejë momentin që t’i ndajë me fansat. Lewis ka kohë që e ka bërë të qartë dashurinë e tij për muzikën pasi filloi të lunate kitarë që nga mosha 13 vjeç.

Ndër të tjera, ai shkruan “Epo, dua të them që XNDA jam unë dhe jam shumë i nderuar dhe mirënjohës ndaj Cristina Aguilera që më dha një vend për të përdorur zërin tim. Kam shumë mirënjohje dhe respekt për të”.

Lewis dhe Christina u bënë miq pasi performuan në një koncert të F1 dhe u fotografuan së bashku në Grand Prix të Azerbajxhanit më 2018. /Lajmi.net/