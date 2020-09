Lewis Hamilton i pari në kualifikueset e Italian GP – siguron ‘pole-position’

Viti i Covid-19 nuk po tregon ndonjë konkurrent për Lewis Hamilton, duke bërë të duket se vetëm virusi mund ta ndal triumfin e britanikut.

Hamilton ishte më i shpejti sot në pistat e Italisë, kur në kualifikueset e Italian GP siguroi ‘pole-position’, përcjell lajmi.net.

Shoku i tij i skuadrës, Valtteri Bottas përfundoi në pozitën e dytë, kurse Carlos Sainz në pozitën e tretë.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell tabelën e klasifikimit për kualifikueset e F1. /Lajmi.net/

Hamilton pips team mate Bottas to pole by just 0.069s 😱

And Sainz equals his career-best position with P3!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/xWzuQ1qM3K

— Formula 1 (@F1) September 5, 2020