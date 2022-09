LewanGOALski dhe Barcelona e mposhtin lehtësisht Plzenin

Barcelona e ka fituar me rezultat 5-1 sfidën ndaj Viktoria Plzen në kuadër të fazës së grupeve të Champions League.

Ai që spikati më shumë ishte padyshim Robert Lewandowski i cili e gjeti rrugën e rrjetës plot tri herë.

Ishin minutat 34’, 45’ dhe 71’ në të cilat polaku tundi rrjetën për katalunasit.

Dy golat e tjerë për “blaugranat” i shënuan Kessie (13′) dhe Torres (71′)

Falë kësaj fitoreje, Barça është kryesuese e grupit, me pikë të njëjta me Bayernin, por me golaverazh dukshëm më të mirë. /Lajmi.net/