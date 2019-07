Lewandowski sikur LeBron James, shënon kosh nga gjysma e fushës

Reprezentuesi polak, në një stërvitje argëtuese të skuadrës së Bayern, ka shfaqur aftësitë e tija edhe në basketboll.

Faqja zyrtare e Bayern Munich, në ‘Twitter’, kanë publikuar një video ku Lewandowski shihet teksa shënon një kosh nga gjysma e fushës, përcjell lajmi.net.

Në videon e publikuar, bavarezët me një mbishkrim “Robert LewanBRONski” kanë krahasuar lojtarin e tyre me yllin e NBA, LeBron James, i cili paraqitet me LA Lakers. /Lajmi.net/