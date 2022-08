Lewandowski ka shënuar golin e parë me Barçën

Lewandowski shënoi në miqësoren që Barça e fitoi 6:0 kundër skuadrës meksikane UNAM Pumas.

Ylli polaku realizoi golin e parë në atë takim në minutën e 3-të.

Lewa arriti ta kalojë edhe portierin kundërshtarë, e më pas nga një pozitë mjaft e vështirë arriti të tund rrjetën.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell golin e parë të polakut në ‘Spotify Camp Nou’:

😍 @lewy_official's first goal for Barça at Spotify Camp Nou! 💙❤️ pic.twitter.com/UoqaqK8HM4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2022