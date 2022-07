Lewandowski: Jemi gati të luftojmë për të gjithë titujt, ky sezon do të jetë më i mirë sesa i kaluari Robert Lewandowski është optimist për sezonin e tij të parë me skuadrën e Barcelonës. Ylli polak siguroi një transferim nga Bayern Munich te Barcelona gjatë kësaj vere dhe tashmë është në ShBA me skuadrën e re, në fazën para-sezonale. Sulmuesi i ri i Barcelonës beson se skuadra është gati të luftojë për të gjithë trofetë,…