Lëvizja Vatra i bashkohet listës së AAK-së, Elbasan Shabani kandidat në zgjedhjet e 28 dhjetorit
Lëvizja Vatra nga Gjilani i është bashkuar zyrtarisht listës zgjedhore të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), duke sjellë në këtë koalicion edhe figurën e njohur të saj, Elbasan Shabani.
Ai jeton dhe vepron në Gjilan, ku prej vitesh përfaqëson Vatrën dhe është një ndër aktivistët më të zëshëm për të drejtat e shqiptarëve të Kosovës Lindore, transmeton lajmi.net.
Ky bashkëpunim ndërmjet AAK-së dhe Lëvizjes Vatra synon të vendosë në qendër të debatit publik çështjen e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, si dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar e atij ndërkombëtar.
Sipas njoftimit, synimi kryesor i kësaj aleance është garantimi i të drejtave, nxitja e zhvillimit ekonomik dhe integrimi i komuniteteve shqiptare të rajonit, duke ngritur ura bashkëpunimi me institucionet relevante brenda dhe jashtë Kosovës.
Njoftimi i plotë:
Z. Elbasan Shabani në garën e 28 dhjetorit hyn si një aktivist i shquar i kauzës së shqiptarëve të Kosovës Lindore dhe ndër më të votuarit nga Lëvizja Vatra në dy legjislaturat e fundit. Me profesion është ekonomist, dhe ka shërbyer për një periudhë të konsiderueshme në ndërmarrjet publike në Gjilan. Aktualisht është pjesë e kabinetit të Kryetarit të Komunës së Gjilanit.
Ai zotëron një përvojë të gjatë në fushën e marketingut dhe promocionit, duke e renditur atë ndër profesionistët e spikatur në këtë sektor./lajmi.net/