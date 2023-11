Lëvizja pa viza e serbëve me pasaporta ilegale, zv/ministri Ahmeti: Bie ndesh me marrëveshjet që BE-ja vet i ka ndërmjetësuar Qeveria e Kosovës i ka shkruar një letër zyrtarëve të Bashkimit Evropian lidhur me propozimin e Komisionit Evropian që qytetarëve të Kosovës me pasaporta serbe të lëshuara nga Zyra Koordinuese e Serbisë t’u mundësohet lëvizja pa viza. Në letër thuhet se serbët e Kosovës janë duke marrë pasaporta të Kosovës në një numër në rritje…