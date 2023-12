Lëvizja pa viza çështje orësh – Qeveria organizon udhëtimin e parë pa viza drejt BE-së më 1 janar Qeveria e Kosovës në kuadër të fushatës informuese, organizon udhëtimin e parë pa viza për fituesit me fat nga kuiz-i i BE-së më 1 janar 2024. Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti dhe zëvendëskryeministrja, njëherësh ministrja e Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla do të urojnë dhe përshëndesin qytetarët e parë që udhëtojnë pa viza. Takimi…