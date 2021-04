Dua Lipa po arrin suksese me këngë të ndryshme.

Dua Lipa fitoi famë të madhe këtë vit me albumin e njohur tashmë “Future Nostalgia”, shkruan lajmi.net.

Këtë e tregon edhe vetë profili i Spotify në Instagram, të cilët kanë publikuar me postime me statistika të albumeve më të mira dhe Dua ishte po qëndron në top 3 të listës me “Future Nostalgia”.

Me anë të postimit të fundit, Dua lajmëroi fansat se ajo u rendit artistja me këngën “Levitating” ka arritur të mbledhë 1 milion video në TikTok./Lajmi.net/