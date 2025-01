Leverkuseni i Xhakës mposht Borussia Dortmund Futbollistët e Bayer Leverkusen vazhdojnë të ndjekin Bayern Munih në garën gjithnjë e më të ashpër për titullin e kampionit në Bundesligës gjermane. Granit Xhaka me bashkëlojtarë sonte në Dortmund siguruan tri pikë të rëndësishme në betejën ndaj Borussia me rezultat 3:2. Mysafirët erdhën në epërsi qysh në minutën e parë me golin e Tella,…