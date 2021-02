Levante është skuadra e parë në dy vite që mund Atletico Madridin në Wanda Metropolitano

“Los Colchoneros” nuk arritën ta mposhtin Levanten dhe kjo është humbja e tyre e parë në dy vitet kalendarike të fundit në Wanda Metropolitano, transmeton lajmi.net.

Atletico Madrid nuk dinte për humbje në shtëpi që nga dhjetori i vitit 2019, kur u mund nga Barcelona.

Gjatë kësaj periudhe, “Los Colchoneros” kanë regjistruar 17 fitore, pesë barazime dhe tani një humbje që ua shkaktoi Levante.

Kjo ishte një goditje e rëndë për Diego Simeonen pasi që Atletico u shkëput nga Reali dhe Barça me 10 pikë diferencë.

Tani gara në La Liga mund të thuhet se është e hapur sërish, pasi që Atletico, Barcelona dhe Real Madrid ende kanë ndeshje direkte për të zhvilluar dhe epilogu mund të ndryshojë./Lajmi.net/

Levante are the first team to beat Atlético Madrid at home in LaLiga since Barcelona in December… 2019. 🤯 pic.twitter.com/A6sGKSwH2a

— Squawka Football (@Squawka) February 20, 2021