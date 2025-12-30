Leutrim Ajeti emërohet nënkryetar për Komunitete i Komunës së Graçanicës: S’ka koalicion me Listën Serbe, kjo përcaktohet me Ligj
Leutrim Ajeti, është emëruar për së dyti herë Nënkryetar i Komunës së Graçanicës për herë të dytë.
Ai e ka dhënë lajmin përmes një postimi në Facebook, ku ka falënderuar të gjithë votuesit që i kanë besuar në zgjedhjet lokale të tetorit, dhe kanë votuar për kandidaturën e tij për kryetar.
“Zotohem qe do te punoje ne te mire te te gjithe qytetareve, pa dallim per te cuar projektet qe permiresojne jeten e qytetareve tane. Si nenkryetar zotohem qe do te bashkepunoje ngushte me legjislativin dhe ekzekutivin e Komunes si dhe me nivelin qendror. Faleminderit me perulesi! Na prifte e mbara!”, ka shkruar Ajeti.
Ndërkaq, në media u raportua se ky emërim i tij u arrit pas një marrëveshjeje koalicioni mes LVV-së dhe Listës Serbe në këtë komunë, parti nga e cila vjen edhe vetë kryetari Zhiviq.
Por, këtë e mohoi Ajeti, duke thënë se emërimi i tij është i paraparë me Ligjin për vetëqeverisje Lokale.
“Nuk ka asnjë koalicion me askënd! Ligji për Vetëqeverisje Lokale e specifikon qartë, Nënkryetari për Komunitete është detyrim ligjor në Komunat ku Komunitetet pakicë janë mbi 10%”, shkroi Leutrim Ajeti.
Ajeti ishte kandidati i përbashkët i partive shqiptare për kryetar të Komunës së Graçanicës në zgjedhjet e tetorit, por që nuk arriti të fitojë. Ai u mposht nga kandidati i Listës Serbe, Novak Zhiviq. /Lajmi.net/