Letra e plotë e dorëheqjes së kryeministrit Kurti

Albin Kurti tashmë ka dhënë dorëheqje nga posti i Kryeministrit.

Kjo u bë e ditur përmes një letre të cilën ia drejtoi Sekretariatit të Kuvendit të Kosovës.

Ndryshe Kurti dha dorëheqje pak orë para betimit si deputet i Kuvendit të Kosovës.

Ani pse seanca konstituive e thirrur sot është ndërprerë nga kryesuesi i kuvendit Avni Dehari. /Lajmi.net/

Letra e plotë:

I nderuar kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës, z. Glauk Konjufca,

Që nga 23 marsi kur përfundoi mandati i plotë katërvjeçar i qeverisjes sonë, qeveria është në detyrë/dorëheqje. Në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi, me deklaratën që kam dhënë dhe është pranuar në KOZ më 27 mars 2025 dhe me qëndrimin tim publik të po asaj dite, efektivisht jam i dorëhequr bashkë me kabinetin qeveritar.

Për qëllim betimin si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, të legjislaturës së nëntë, po e përcjell edhe zyrtarisht njoftimin tim për dorëheqje nga posti ekzekutiv, veçse efektiv që nga data e lartcekur sipas Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Për qëllim betimin si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, të legjislaturës së nëntë, po e përcjell edhe zyrtarisht njoftimin tim për dorëheqje nga posti ekzekutiv, veçse efektiv që nga data e lartcekur sipas Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi.

Me respekt,

Albin Kurti

Kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës.