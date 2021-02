“Letra e Biden drejtuar Vuçiqit, ka përafrim me qëndrimin e BE-së”

Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se Biden ka qëndrim të përafërt me BE-në.

Shkrimi i tij i plotë pa ndërhyrje:

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Tre elemente te letres Bidenit drejtuar Vuciqit bien ne sy:

1. Distancimi nga parimi i administrates Trump se “normalizimi ekonomik” vije para adresimit te ceshtjeve politike;

2. Qendrimi i Bidenit eshte se “njohja reciproke” eshte i vetmi opcion. Pra perjashton ate fjalorin e administrates Trump: “cfaredo qe dakordojne palet”;

3. Ka perafrim te madh me qendrim te BE-se pasi qe ne leter Presidenti Biden perdor fjalor te njejet me BE, respektivisht arritjen e nje “marreveshje gjithperfshirese te normalizimit”. /Lajmi.net/