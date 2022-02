Lëshuan himnin shqiptar në vend të Finlandës, Federata franceze kërkon falje

Pas interpretimit të himnit kombëtar shqiptar në “Stade Océane” në Le Havre, nënkryetari i Federatës së Francës, Philippe Diallo tha “Federata franceze dëshiron t’i kërkojë falje delegacionit finlandez. Ne kemi dërguar një mesazh teksa flasim me presidentin e federatës finlandeze për t’u justifikuar”, transmeton lajmi.net

Diallo vazhdoi, “Ne marrim përgjegjësinë e plotë për këtë gabim. Dosja që u zgjodh vërtet titullohej ‘Finlanda’ por ishte himni shqiptar që u luajt. Kjo shpjegon gabimin dhe ne kërkojmë falje sinqerisht në emër të FFF. Shpresoj që incidente të tilla të mos përsëriten.”

Kosova merr një lajm të mirë nga UEFA në 14 vjetorin e Pavarësisë

Sot (17 shkurt 2022), Kosova feston 14-vjetorin si shtet i pavarur dhe demokratik.

Mirëpo, Kombëtarja e Kosovës ka marrë një lajm të mirë nga shtëpia e futbollit, UEFA, të cilët kanë bërë rishikimin e fundit sa i përket koeficientit, shkruan lajmi.net.

“Dardanët” janë ngritur në nëntë pozita në koeficientin e UEFA-së, ku me dallim nga sezoni i kaluar ku qëndronin në pozitën e 48-të (me 5 mijë e 833 pikë), tani zënë pozitën e 39-të me 8 mijë e 166 pikë, që është ngritje fenomenale.

Tani, Kosova gjendet edhe para Shqipërisë, që më herët kanë zënë pozitën e 41-të (me 7 mijë 250 pikë) dhe tani zënë vendin e 43-të me 8 mijë pikë.

Ndërkohë, Anglia vazhdon të jetë dominuese sa i përket koeficientit me 99.498 pikë./Lajmi.net/

Në atë rast, Federata e futbollit të Francës u gjobit me 20 mijë euro për “organizim të pamjaftueshëm”./Lajmi.net/