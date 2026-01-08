Lëshohet urdhër evakuimi për banorët e Fierit

Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë ka urdhëruar evakuimin e menjëhershëm të banorëve në Njësinë Administrative Ferras në Fier për shkak të përmbytjeve dhe rrezikut të lartë për jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Bazuar në njoftimin e lëshuar të ministrisë, evakuimi do të kryhet në koordinim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Prefektin e Qarkut dhe…

Lajme

08/01/2026 12:18

Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë ka urdhëruar evakuimin e menjëhershëm të banorëve në Njësinë Administrative Ferras në Fier për shkak të përmbytjeve dhe rrezikut të lartë për jetën dhe shëndetin e qytetarëve.

Bazuar në njoftimin e lëshuar të ministrisë, evakuimi do të kryhet në koordinim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Prefektin e Qarkut dhe strukturat vendore të emergjencave.

Prioritet do t’i jepet fëmijëve, të moshuarve, personave me aftësi të kufizuara dhe familjeve në zona të izoluara.

Sipas njoftimit, transporti do të sigurohet nga mjetet e bashkisë, Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi dhe Forcat e Armatosura.

Qytetarët e evakuuar do të strehohen dhe asistohen nga bashkia, policia, njësitë shëndetësore dhe strukturat sociale, ku do të sigurohet regjistrimi, ushqimi, veshmbathja, ndihma mjekësore dhe informacioni i rregullt mbi situatën.

Artikuj të ngjashëm

January 8, 2026

Kusari-Lila mohon pretendimet për takime të fshehta: Unë më Fitore Pacollin...

January 8, 2026

Këto janë gjetjet e auditorit të BKS që çuan në pranga...

Lajme të fundit

Arjola Demiri i reagon Mateos së BBVA: Vëmendjen...

Kusari-Lila mohon pretendimet për takime të fshehta: Unë...

Këto janë gjetjet e auditorit të BKS që...

Danimarka do të qëllojë e para dhe do...