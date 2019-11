View this post on Instagram

O Nënë, o bota ime! Te uroj nga zemra diten e lindjen tende. Ti je dhe do mbetesh dashuria ime ma e madhe pa te cilen dashuri asnje dashuri tjeter nuk do te kishte kuptim. Lus Zotin gjithmone,te keshe shendet e buzqeshje ne fytyren tende ma e mira ime!