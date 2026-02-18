Leonora Jakupi me mesazh të fortë: Të pafajshëm krerët e UÇK-së
Këngëtarja e njohur Leonora Jakupi ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, duke ndarë një mesazh të fortë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së. Në postimin e saj të fundit në InstaStory, ajo ka publikuar një imazh me mbishkrimin: “Të pafajshëm! Çlirimtarë! Heronj!”, ku shfaqen figurat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe…
ShowBiz
Këngëtarja e njohur Leonora Jakupi ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, duke ndarë një mesazh të fortë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së.
Në postimin e saj të fundit në InstaStory, ajo ka publikuar një imazh me mbishkrimin: “Të pafajshëm! Çlirimtarë! Heronj!”, ku shfaqen figurat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Ky reagim i artistes vjen në kuadër të zhvillimeve që lidhen me proceset gjyqësore ndaj tyre, ndërsa Leonora ka shprehur hapur qëndrimin e saj përmes këtij mesazhi publik.
Kujtojmë që Leonora ishte pjesë e marshit ditën e djeshme në mbështetje të krerëve të UÇK-së.