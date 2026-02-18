Leonora Jakupi me mesazh të fortë: Të pafajshëm krerët e UÇK-së

Këngëtarja e njohur Leonora Jakupi ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, duke ndarë një mesazh të fortë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së. Në postimin e saj të fundit në InstaStory, ajo ka publikuar një imazh me mbishkrimin: “Të pafajshëm! Çlirimtarë! Heronj!”, ku shfaqen figurat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe…

ShowBiz

18/02/2026 17:41

Këngëtarja e njohur Leonora Jakupi ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, duke ndarë një mesazh të fortë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së.

Në postimin e saj të fundit në InstaStory, ajo ka publikuar një imazh me mbishkrimin: “Të pafajshëm! Çlirimtarë! Heronj!”, ku shfaqen figurat e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.

Ky reagim i artistes vjen në kuadër të zhvillimeve që lidhen me proceset gjyqësore ndaj tyre, ndërsa Leonora ka shprehur hapur qëndrimin e saj përmes këtij mesazhi publik.

Kujtojmë që Leonora ishte pjesë e marshit ditën e djeshme në mbështetje të krerëve të UÇK-së.

Artikuj të ngjashëm

February 18, 2026

Aksidentohet Xheneta?

February 18, 2026

Në natën e Ramazanit Selvija përlot me dedikimin për Shpatin: Lutuni...

February 18, 2026

Takimi emocionues i Stenaldos me të vëllanë në Big Brother pas shumë vitesh

February 18, 2026

Mateo shpallet i preferuari i publikut në Big Brother VIP Albania 5

Lajme të fundit

Vdes ish-ushtari i UÇK-së Skender Ademi

Haradinaj uron fillimin e Ramazanit: Muaj i sakrificës,...

Tragjedia e Crans-Montana: Riatdhesohen viktimat e trajtuara jashtë vendit

Fillon zbatimi i vendimit për ndalimin e hedhjes...