Leonora Jakupi e thotë publikisht: Po, ndonjëherë e veshi jelekun antiplumb
ShowBiz
Këngëtarja e njohur shqiptare, Leonora Jakupi ka bërë të ditur se ka raste kur e vesh jelekun antiplumb.
Ajo ka folur për nevojën për të mbrojtur vetën nga rreziqet e mundshme, duke thënë se herë pas here vesh jelekun antiplumb, duke shtuar se “bota është e egër”.
“Me raste po, e veshi jelekun antiplumb, është botë e egër, botë që nuk ta fal minutin. Më ka mbet nga fëmijaëria ime, me qenë protektikve, ehde ndaj vetës time. Zgjedhi mos me pas shumë miq të ngushtë. Dhe privatësinë time ta ruaj me rrethin tim më të ngusht“, tha Leonora Jakupi./klankosova