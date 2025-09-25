Leonardo DiCaprio dhe Vittoria Ceretti shfaqen në një dalje të rrallë publike dorë për dore në New York
ShowBiz
Leonardo DiCaprio, 50 vjeç dhe supermodelja italiane Vittoria Ceretti, 27 vjeçe, u panë duke shijuar një dalje të rrallë publike dorë për dore gjatë një shëtitjeje dhe vizite në një dyqan dhe një kafene ëmbëlsirash në New York të martën.
Për këtë dalje të thjeshtë, Leonardo veshi një triko gri të errët dhe pantallona të shkurtra blu, të kombinuara me atlete të bardha të trasha.
Ai mbante një pako ngjyrë kafe dhe përpiqej të fshihte fytyrën me maskë dhe kapelë të zezë.
Vittoria dukej elegante dhe e rehatshme me një bluzë të bardhë me mëngë të gjata dhe pantallona të zeza të gjera.
Çifti festoi së fundmi dyvjetorin e marrëdhënies së tyre në gusht dhe që nga ajo kohë janë parë shpesh së bashku, përfshirë vizita në javën e modës në Milano.