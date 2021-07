Leonardo Bonucci, Lojtari i ndeshjes Itali – Angli

“Azzurët” fituan në penallti ndaj Anglisë me rezultat 3 – 2, pasi koha e rregullt dhe shtesa mbaroi barazim 1 – 1, shkruan lajmi.net.

Ndër më meritorët që Italia shkoi në vazhdime, ishte Leonardo Bonucci që realizoi gol në minutën e 67-të dhe ishte i padiskutueshëm në mbrojtje.

UEFA e ka shpallur italianin si lojtari më i mirë i këtij takimi.

🎯 Great distribution throughout

💪 Strong defensive display at 34

⚽️ Scored the all-important equaliser

🇮🇹 Italy hero Leonardo Bonucci = Star of the Match! 🥇

🤔 Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/zNdJbntUiE

