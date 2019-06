Leonard nuk i mjafton Raptors, Warriors barazojnë serinë

Çereku i tretë doli të jetë vendimtar për ‘Luftëtarët’ pasi aty u shkëputën me +13 pikë.

Pavarësisht 34 pikëve të shënuar nga Kawhi Leonard, basketbollistët e Raptors nuk ishin aspak në elementet e tyre mbrëmë, përcjell lajmi.net.

Përveç 34 pikëve, Leonard shtoi edhe 14 kërcime dhe dhuroi 3 asiste, ndërsa pikë dyshifrore te vendasit shënuan edhe Lowry (13), Siakam (12) dhe VanVleet (17).

Te Warriors shkëlqyen Klay Thompson me 25 pikë, Stephen Curry me 23 pikë dhe Draymond Green me 17 sosh.

Dy ndeshjet e radhës zhvillohet në arenën e dy herë kampionëve radhazi të NBA. /Lajmi.net/