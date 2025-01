Leo- Gresës: Të premten Sara me kufera jashtë! Leo ka ngacmuar Sarën, duke thënë me bindje se ajo do të largohet nga shtëpia të premten. Kjo pasi Gresa i tha atij se nëse do ketë sërish ndonjë avantash, ta çojë atë dhe Sarën në nominim kokë më kokë. “Kur të vjen një avantazh tjetër qitna mu e Sarën”, u shpreh ajo. “Gresë, mos…