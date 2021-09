Lëndohet Rrahmani, detyrohet të largohet nga fusha

Kosovari ishte nga minuta e parë në këtë takim, duke ndjekur paraqitjen fantastike në xhiron e kaluar, shkruan lajmi.net.

Pas 45 minutave ku ishte thjeshtë i mrekullueshëm, Rrahmani ka pësuar një lëndim që nga pikëpamja e parë duke mjaftë seriozë.

Arbitri ndali lojën, derisa mjekët hynë në fushë për ta shikuar kosovarin, që nuk ishte në gjendje të vazhdonte dhe u largua.

Shumë shpejtë do bëhen testet mjekësore, aty edhe do mësohet sa do mungojë kapiteni ynë./Lajmi.net/