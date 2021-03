Probleme për Ozil, dyshohet për një lëndim të rëndë

Ozil është lënduar në barazimin ndaj Antalyaspor, ndeshje e cila përfundoi me rezultatin 1-1, transmeton lajmi.net.

Fantazisti turk u lëndua në pjesën e dytë, ku sipas raportimeve nga mediat e ndryshme ka të bëjë me një zgjatje, por që nuk dihet sesa serioz është lëndimi i tij.

32-vjeçari u rrëzua në mënyrë të papërshtatshme dhe pati problem me kyçin e këmbës pas një dueli nga sulmuesi i, Fredy dhe nuk ishte në gjendje të vazhdonte më pas.

Kujtojmë që Fenerbahce ende nuk e ka konfirmuar lëndimin e tij apo kohën të cilën do jetë Ozil jashtë fushave./Lajmi.net/

