Lëndohet një punëtor në vendin e tij të punës në Gjilan

Një person është lënduar dje rreth orës 08:20 në mëngjes. Lëndimet i ka pësuar derisa po punonte në vendin e tij të punës, shkruan lajmi.net. Viktima është dërguar për tretman mjekësor, ndërsa njësitë përkatëse po e trajtojnë rastin. “Rr. Mulla Idrizi, Gjilan 27.01.2026-08:20. Është raportuar se viktima mashkull kosovar është lënduar derisa ishte duke punuar…

Lajme

28/01/2026 09:10

Një person është lënduar dje rreth orës 08:20 në mëngjes.

Lëndimet i ka pësuar derisa po punonte në vendin e tij të punës, shkruan lajmi.net.

Viktima është dërguar për tretman mjekësor, ndërsa njësitë përkatëse po e trajtojnë rastin.

“Rr. Mulla Idrizi, Gjilan 27.01.2026-08:20. Është raportuar se viktima mashkull kosovar është lënduar derisa ishte duke punuar në vendin e tij të punës. Viktima është dërguar për tretman mjekësor, ndërsa njësitë përkatëse janë duke trajtuar rastin”, thuhet në raport të Policisë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 28, 2026

SPAK kërkon arrestimin e Ballukut, Kuvendi shtyn mbledhjen e Këshillit për...

January 28, 2026

Shqipëria dhe Kosova: Tranzicioni i gjelbër që mbeti në shina

Lajme të fundit

SPAK kërkon arrestimin e Ballukut, Kuvendi shtyn mbledhjen...

Shqipëria dhe Kosova: Tranzicioni i gjelbër që mbeti në shina

​Instituti i Vjenës: Skenari i anëtarësimit të pjesshëm...

“Urime Kosovë” – Ambasada amerikane përgezon Kosovën për...