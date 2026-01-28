Lëndohet një punëtor në vendin e tij të punës në Gjilan
Një person është lënduar dje rreth orës 08:20 në mëngjes. Lëndimet i ka pësuar derisa po punonte në vendin e tij të punës, shkruan lajmi.net. Viktima është dërguar për tretman mjekësor, ndërsa njësitë përkatëse po e trajtojnë rastin. “Rr. Mulla Idrizi, Gjilan 27.01.2026-08:20. Është raportuar se viktima mashkull kosovar është lënduar derisa ishte duke punuar…
Lajme
“Rr. Mulla Idrizi, Gjilan 27.01.2026-08:20. Është raportuar se viktima mashkull kosovar është lënduar derisa ishte duke punuar në vendin e tij të punës. Viktima është dërguar për tretman mjekësor, ndërsa njësitë përkatëse janë duke trajtuar rastin”, thuhet në raport të Policisë. /Lajmi.net/