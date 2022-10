Lëndohet Alexander Isak, do ta humb Kampionatin Botëror Ylli suedez i Newcastle, Isak nuk do të jetë gati për Kupën e Botës. Një nga lojtarët më në formë te kombëtarja e Suedisë, Alexander Isak do ta humb Kupën e Botës. Raportimet e fundit nga ‘Sky Sports’ bëjnë të ditur se suedezi ka pësuar një lëndim të rëndë, përcjell lajmi.net. Anëtari i Newcastle United…