Lëndohen dy persona pasi zjarri përfshiu një shtëpi në Prizren

Dy persona kanë marrë lëndime pas një zjarri që ka shpërthyer në një shtëpi në Prizren. Siç ka njoftuar Policia, zjarri kishte përfshirë katin e parë të shtëpisë. “Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë e Zjarrfikësve, të cilët kanë lokalizuar dhe fikur zjarrin. Po ashtu, në vendngjarje kanë dalë njësiti i KEDS-it si dhe…

Lajme

05/01/2026 23:26

Dy persona kanë marrë lëndime pas një zjarri që ka shpërthyer në një shtëpi në Prizren.

Siç ka njoftuar Policia, zjarri kishte përfshirë katin e parë të shtëpisë.

“Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë e Zjarrfikësve, të cilët kanë lokalizuar dhe fikur zjarrin. Po ashtu, në vendngjarje kanë dalë njësiti i KEDS-it si dhe njësiti i urgjencës mjekësore, të cilët u kanë ofruar ndihmë mjekësore dy viktimave, të cilat janë asfiksuar nga tymi. Sipas ekipit mjekësor, gjendja shëndetësore e të lënduarve është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë”, thuhet në njoftim.

Policia ka njoftuar se bazuar në deklaratën e viktimës,  dëmi material i shkaktuar nga zjarri ende nuk është i vlerësuar.

“Në vendngjarje kanë dalë gjithashtu hetuesi kujdestar dhe njësiti i forenzikës. Lidhur me rastin është kontaktuar dhe njoftuar prokurori i shtetit, me urdhër të të cilit iniciohet rasti. Rasti mbetet nën hetime”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

January 5, 2026

Sondazh nga “Reuters”: Përqindje e ulët e amerikanëve e përkrahin sulmin...

January 5, 2026

Kryeziu: VV-ja nuk është shumë e interesuar për të zgjedhur Vjosa...

January 5, 2026

Shefi i ri i UNMIK danezi Peter N. Due vjen në Kosovë

January 5, 2026

A do kalojnë marrëveshjet ndërkombëtare në legjislaturën e dhjetë?

January 5, 2026

Numërohen mbi 20% e votave me kusht, LVV vazhdon kryesimin

Lajme të fundit

Barcelona largohet nga gara për yllin anglez, shkak gjendja financiare

Klodi përlotet nga telefonata e së dashurës në BBVK: Kujdes me vajzat

Sondazh nga “Reuters”: Përqindje e ulët e amerikanëve...

Kryeziu: VV-ja nuk është shumë e interesuar për...