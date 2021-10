Lëndimi i Jotës me Portugalinë frikëson Liverpoolin

Liverpoolit i është dhënë një frikë e parakohshme me lajmin se Diogo Jota ka humbur stërvitjen me Portugalinë dhe mund të kthehet në Anfield.

Sulmuesi 24-vjeçar ka qenë pjesë e detyrës ndërkombëtare, por nuk luajti asnjë pjesë në fitoren miqësore 3-0 kundër Katarit dhe është një dyshim serioz për t’u përballur me Luksemburgun të martën.

Fernando Santos është i gatshëm ta kthejë Jotën në klubin e tij nëse nuk mund të luajë asnjë pjesë në kualifikimet për Kupën e Botës.

Bosi i Portugalisë Santos u tha gazetarëve kur iu kërkua një azhurnim mbi Jota, i cili zhvilloi seancën e tyre stërvitore të hapur të hënën: “Ai stërviti pak kohë më parë, e rriti intensitetin sot me (fizio) Joao Brito, por ai nuk stërviti me ne.

“Probabiliteti [që Jota do të luajë] do të jetë i vogël. Unë do të flas me të dhe do të shoh se si ndihet.

“Nëse shohim se ai është në çdo gjendje për të qenë në stol dhe pastaj mund të hyjë, është mirë. Nëse nuk e bëjmë, nuk do të rrezikojmë me një lojtar që nuk ka qenë në gjendje të stërvitet me ne për një kohë të gjatë.

“Unë do të marr vendimin së shpejti, dhe nëse ai nuk mund të luajë, ai do të kthehet në Liverpool.”

Jota raportohet të jetë duke vuajtur nga një problem i muskujve, me atë që po e pengon të luajë ndonjë rol për Portugalinë gjatë pushimit ndërkombëtar të tetorit deri më tani.

Liverpool do të kthehet në aksionet e Premier Ligë të shtunën, si mysafir ndaj Watford.

Jota do të ishte një dyshim për t’u përballur me ‘Hornets’ nëse ai detyrohet të kthehet para kohe në Merseyside.

Ai ka bërë nëntë paraqitje për klubin e tij në të gjitha garat këtë sezon, me tre gola të shënuar. /Lajmi.net