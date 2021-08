Lëndim në gju, Sanches do operohet dhe mbetet te Lille

Portugezi kaloi një super edicion në Ligue 1, ndërsa pastaj shkëlqeu edhe me Kombëtaren e tij në “Euro 2020”, transmeton lajmi.net.

Pas një viti të shkëlqyer, Sanches kërkohej nga skuadrat si Liverpool, Arsenal, Barcelona dhe RB Leipzig.

Mirëpo, lëndimi i fundit ka ndikuar që Sanches të mbetet të Lille.

Mesfushori ka pësuar lëndim në gju, që do ta detyrojë të operohet dhe do e mbajë jashtë fushës për plotë gjashtë javë./Lajmi.net/

Confirmed. Renato Sanches underwent successful surgery on Monday for a meniscal injury to the right knee, official statement confirm. 🚫🇵🇹 #Lille

Renato Sanches will be out for about 6 weeks. https://t.co/hZNE66J0PB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2021