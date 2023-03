Lëndim muskulor, Berat Gjimshiti humb ndeshjen me Poloninë

“Kuqezinjtë” gjatë muajit mars do ta zhvillojnë ndeshjen e parë në fazën para-kualifikuese për EURO2024, dhe si kundërshtar do të jenë polakët, shkruan Lajmi.net

Mbrojtësi i klubit nga Serie A, pësoi një lëndim gjatë ndeshjes në kampionat dhe duket se do t’i mungojë trajnerit Sylvinho për ndeshjen e tij të parë debutuese.

Mësohet se lëndimi i tij muskulor do ta lë atë jashtë fushave më shumë se 2 javë./Lajmi.net/

Berat Djimsiti's injury will be evaluated today and tomorrow. It's highly likely that he will miss the next game with Empoli. Lukas Vorlicky has also picked up a knee injury which forced him to miss the Primavera game with Inter. Hopefully we see Berat and Lukas fit asap. pic.twitter.com/W72qTQkJMX

— Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) March 12, 2023