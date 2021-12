Leksione: Si ta shmangim presingun? Arsenal realizon super-gol, aksion ëndrrash për çdo skuadër

Skuadra e Mikel Arteta ka dhënë leksione për të gjithë se si duhet shmangur presingu i lartë nga kundërshtari.

Southampton provuan të luajnë presing të lartë ndaj ‘Gunners’, por një aksion i nisur mirë nga Ramsdale theu mbrojtjen e tyre.

Aksioni i nisur nga portieri u finalizua për mrekulli nga Lacazette, duke prodhuar një aksion shembull, përcjell lajmi.net.

Dalja ishte aq e shpejtë saqë perceptohej edhe si kundër-zbritje.

Shikoni golin më poshtë. /Lajmi.net/

🚨⚽️ | A swift counter-attack by Arsenal allows Saka to find Lacazette for the finish!

🔴 Arsenal 1-0 Southampton ⚫#ARSSOUpic.twitter.com/hHBuZBME7l

— TFS – Top Football Show (@TopFootballShow) December 11, 2021