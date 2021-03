Lekaj: Vetëvendosje po e mbyt demokracinë

Deputeti i AAK-së, Pal Lekaj thotë se Vetëvendosje dhe Vjosa Osmani po e vrasin demokracinë. Thotë se ata do të duhej të bënin koalicion me ndonjë parti tjetër politike, në mënyrë që të mos udhëheqin me tre pozitat kryesore në vend.