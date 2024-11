Lekaj: Qytetarët po përballen me mungesa të energjisë elektrike, qeveri e dështuar e të paaftë

Lekaj përmes një postimi në Facebook ka shkruar se mungesa e energjisë elektrike në vend është e papranueshme.

“Qytetarët po përballen me mungesa të energjisë elektrike edhe në këto orë të vona, një situatë e papranueshme për një vend që pretendon të jetë duke bërë reforma në sektorin energjetik. Qeveri, ku mbeti premtimi juaj për furnizim të qëndrueshëm me energji? Pse qytetarët po përballen me ndërprerje në momentet më kritike?” ka shkruar Lekaj