Lekaj: Qeveria e Albin Kurtit po tërhiqet – Po pranohen dokumente të strukturave paralele serbe

Pal Lekaj, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka reaguar pas vendimit të kryeministrit për Ligjin për të Huajt. Lekaj thotë se pas gjithë retorikës për sovranitet dhe reciprocitet, qeveria po pranon dokumente të strukturave paralele serbe duke bërë lëshime që e dëmtojnë rendin juridik të Kosovës. “Kjo që u prezantua sot si marrëveshje në…

14/03/2026 20:23

Pal Lekaj, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka reaguar pas vendimit të kryeministrit për Ligjin për të Huajt.

Lekaj thotë se pas gjithë retorikës për sovranitet dhe reciprocitet, qeveria po pranon dokumente të strukturave paralele serbe duke bërë lëshime që e dëmtojnë rendin juridik të Kosovës.

“Kjo që u prezantua sot si marrëveshje në fakt është një tërheqje e radhës e Qeverisë së Albin Kurti. Pas gjithë retorikës për sovranitet dhe reciprocitet, qeveria po pranon dokumente të strukturave paralele serbe, duke bërë lëshime që e dëmtojnë rendin juridik të Kosovës”, tha ai.

Ndër të tjera, ai thekson se nga kjo shihet se vendimet merren për konsum politik ndërsa më pas tërhiqen nën prsion të BE-së.

Për fund, Lekaj vlerëson se vendi ka nevojë për një qeveri serioze që mbron sovranitetin dhe dinjitetin e shtetit.

“Kjo tregon se vendimet merren për konsum politik, ndërsa më pas tërhiqen nën presion të Bashkimi Evropian. Kosova nuk ka nevojë për improvizime dhe dorëzime të tilla, por për një qeveri serioze që mbron sovranitetin dhe dinjitetin e shtetit”, përfundoi Lekaj për GazetaBlic.

Artikuj të ngjashëm

March 14, 2026

Përleshje mes disa personave në Prishtinë, një person i lënduar

March 14, 2026

Kompromiset e sotme të Kurtit, AFP: Kosova shtyn ligjin kontrovers, rrezikohej...

March 14, 2026

Therje me thikë në Aktash të Prishtinës

March 14, 2026

Gjuha e Abdixhikut kundër mediave, OSBE: Akuzat e pabazuara mund të...

March 14, 2026

U rrit në familje protestante, mbështetës i “konsensusit politik” – Profili...

March 14, 2026

Hamasi i bën thirrje Iranit të ndalojë sulmet ndaj vendeve fqinje

