Lekaj: Qeveri e hajgareve, po u tregoni qytetarëve si të vishen e si të lahen Deputeti i AAK-së, Pal Lekaj, ka kritikuar Qeverinë për masat lidhur me krizën energjetike. Ai në seancën e jashtëzakonshme në Kuvend për këtë temë ka thënë se Qeveria ka eksperimentuar me masat emergjente. Ai madje ka shtuar se Qeveria nuk ka bashkëpunim me opozitën. Lekaj ka shtuar se Qeveria nuk e ka marrë seriozisht gjendjen…