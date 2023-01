Lekaj: Pas darkës me Lajçak u tha se ka pajtim për marrëveshjet, përfshirë Asociacionin Deputeti i AAK-së, Pal Lekaj mendon që kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në njëfarë forme është pajtuar për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Sipas tij, Kurti është pajtuar pas darkës së vonë me emisarin e BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak. në Prishtinë në fillim të javës. Lekaj ka folur në…