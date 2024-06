Lekaj merret pak me Kurtin: Kosova ka një kryeministër shumë të dobët në dialog Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq takimin e fundit në Bruksel e mbajtën më 14 shtator të 2023-tes. Pas nëntë muajve takimi i radhës do të zhvillohet më 26 qershor të këtij viti. Lidhur me këtë temë ka folur edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, ku…