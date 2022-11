Lekaj: Buxheti për vitin 2023 nuk reflekton aspak me gjendjen që është sot Kosova Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, ka thënë se projekt-buxheti për vitin 2023 nuk përputhet me nevojat e qytetarëve dhe gjendjen që është Kosova sot. Lekaj në seancën e sotme plenare, u shpreh i shqetësuar, siç tha për ankesën e komunave se ekzekutivi po cenon funksionimin e pushtetit lokal me buxhetin për…