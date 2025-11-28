Lekaj: AAK-ja s’e ka problem aspak pragun, as që duhet të diskutohet
Pal Lekaj tha se AAK-ja nuk e ka aspak problem pragun në këto zgjedhje madje sipas tij as që duhet të diskutohet diçka e tillë.
Lekaj theksoi se AAK-ja do të dilte më mirë në zgjedhjet e kaluara nëse do të ishte pa Nismën.
“Mendoj se AAK-ja nuk e ka problem fare pragun, as që duhet të diskutohet pragu për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës sepse bazohemi në strukturën që e ka Aleanca, në elektoratin që e ka fanatik me vite të tëra dhe mendoj se kësaj here kemi menduar që të hyjmë si subjekt politik vetëm në garë duke përfshirë një liste të strukturume, profesioniste, me përvojë politike dhe mendoj jo që s’duhet të bisedohet fare për pragun por AAK-ja ka me zënë vendin e merituar me votë të qytetarëve në parlamentin e Kosovës. Pyetja se a e kalon AAK-ja pragun është legjitime por në atë punën që e kemi bërë me strukturat që i ka Aleanca, njerëzit me përvojë, me liderin që i prin që sa vite. Nëse e shohim koalicionet që janë parazgjedhore me listë të përbashkët, nuk po ‘ngjizet’ vota dhe kjo e ka dëshmuar edhe me Aleancën edhe me PAN-in edhe me VLAN-in edhe me shumë subjekte të tjera. Tani e kemi pa edhe në zgjedhjet lokale, në balotazh, mendoj se nuk kanë qenë fort praktike që elektorati i një subjekti politike kthehet edhe votohet për dikë, për një anëtar të një subjekti tjetër politik”, deklaroi Lekaj për Gazetën Blic.