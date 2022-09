Leipzigu e mposht bindshëm Dortmundin në Bundesliga Leipzigu e ka mposhtur bindshëm skuadrën e Dortmundit në Bundesliga. “Verdhezinjtë” morën një humbje 3-0 në derbi, transmeton lajmi.net. Që nga fillimi i ndeshjes Leipzigu ishte skuadër me e mirë, ku në pjesën shënuan dy herë me Orban dhe Szonboszlai. Edhe e dyta ishte e njëjtë për Dortmundin, i cili s’arriti ta shënonte as golin…