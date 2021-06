Leigh-Anne Pinnock ndan imazhe e veshur me bikini ku vë në pah barkun e rrumbullakosur

Dhe Leigh-Anne Pinnock, 29 vjeç, dukej rrezatuese ndërsa po pozonte për fotografi me foshnjën e saj në ekran të plotë me një ngjyrë portokalli me ngjyra të lidhura me pushime në një vend tropikal, shkruan Daily Mail.

Ajo dukej pozitive ndërsa vështronte barkun e saj me krenari për fotografitë tërheqëse të zemrës me mbishkrimin: ‘Do të takohemi së shpejti”, transmeton lajmi.net.

Ylli i Little Mix tregoi figurën e saj të zbukuruar me rroba banje të vogla me dy pjesë, të cilat përshtaten në mënyrë të përsosur rreth barkut të saj.

Ajo vishte flokët e saj të bukura ngjyrë kafe në një simite të çrregullt dhe vishte vathë prej ari dhe një gjerdan.

Leigh-Anne ka ndarë disa fotografi të saj në pushime me barkun e saj në pamje të plotë./Lajmi.net/